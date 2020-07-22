

كابل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

قتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغاني وتسعة من مسلحي طالبان في اشتباكين منفصلين.

وقالت شرطة إقليم قندهار في بيان لها اليوم إن اشتباكا اندلع في منطقة (تختا بول) التابعة للإقليم الواقع جنوبي أفغانستان بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية ما أدى إلى مقتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن.

وعلى صعيد متصل قالت شرطة القوات الخاصة الأفغانية في بيان إن تسعة مسلحين على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك بإقليم غزنة بوسط البلاد.

وأشار البيان إلى أن الاشتباك وقع في قرية (ارزو) قرب مدينة (غزنة) بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الامن.

وأكد البيان أن القوات الخاصة صدت هجوم طالبان ،مضيفا أن تسعة من طالبان قتلوا في الاشتباك وأصيب ثلاثة آخرون.

ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق على الاشتباكين فيما لم يقدم البيانان الرسميان مزيداً من التفاصيل.

// انتهى //

10:44ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 7 من أفراد الأمن و 9 مسلحين في اشتباكين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.