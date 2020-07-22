السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي



واشنطن 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا ما تسبب بإنذار بحصول تسونامي، حسبما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

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10:39ت م

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