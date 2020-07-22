السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 454 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 202 ألف و799 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم إلى 9095 حالة، بزيادة 5 حالات عن أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 188 ألفا و600 شخص.

// انتهى //

09:57ت م

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برلين 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 202 ألف و799 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم إلى 9095 حالة، بزيادة 5 حالات عن أمس الثلاثاء.وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 188 ألفا و600 شخص.// انتهى //09:57ت م0028

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