السعودية اليوم / الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83707 أشخاص فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

// انتهى //

09:39ت م

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بكين 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83707 أشخاص فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.// انتهى //09:39ت م0024

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