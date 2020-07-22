شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات الشرقية تقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
ونوه العقيد العتيبي بأنه في حال ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمة إلكترونياً يمكن للمستفيد معالجتها بمراسلة الجوازات من خلال خدمة الرسائل والطلبات، حيث يمكن للمستفيد الدخول على حسابه في منصة أبشر الإلكترونية واختيار أيقونة خدماتي ثم الخدمات العامة ثم الرسائل والطلبات وتوجيه الرسالة للمديرية العامة للجوازات، واختيار نوع الطلب وتوضيح الملاحظة نصياً بالرسالة وإرفاق المسوغات النظامية لطلبه ليتم تنفيذها والرد عليه دون الحاجة لمراجعتهم مقار الجوازات.
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