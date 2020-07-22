الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يبدأ اليوم

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يدخل قرار تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول في الإدارة العامة للمرور قد صرح بأنه سيتم ضبط مخالفات عدم وجود تأمين آليًا والمقرر العمل به مع بداية شهر ذي الحجة من عام 1441هـ.

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غرامة:

كما أوضح المرور قيمة الغرامة المالية التي يتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وقال إن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150 ريالًا.

وتنص الآلية أنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آليًا، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة عدم وجود التأمين، وتم ربط مخالفة عدم وجود تأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.

في سياق متصل، دعت إدارة المرور ملاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًا.

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