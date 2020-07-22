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شروط وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر
يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب متزوجة أو مطلقة أو أرملة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت منصة أبشر أنها أتاحت للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها عبر حسابها في المنصة بشكل مباشر.
وقالت منصة أبشر في تغريدة لها عبر تويتر، إنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني (واصل).
ولفتت إلى أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقًا فلن يصدر سجل جديد إلا في 3 حالات، وهي: (وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب- تغيير في عدد أفراد الأسرة- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة).
وتابعت منصة أبشر أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة “سجل الأسرة للأمهات” في محرك البحث للانتقال السريع.
خدمات الأحوال عبر أبشر:
في سياق متصل، أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن المستفيد من تفويض مواطن آخر لإنهاء إجراءاته نيابة عنه عبر منصة أبشر.
وأوضحت الأحوال، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الخدمات هي استلام بطاقة الهوية الوطنية أو استلام شهادة الميلاد أو استلام سجل الأسرة.
وأيضًا، التبليغ عن واقعة ميلاد أو زواج أو طلاق أو وفاة، بالإضافة إلى تعديل المهنة واستلام شريحة بيانات (برنت) وأيضًا استلام إشعارات التعديل.
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