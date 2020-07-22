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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدّر القائمتين.البرازيل فيروس كورونا الجديد
البرازيل تسجل 41008 إصابات جديدة بكورونا و1367 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدّر القائمتين.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:33 AM
في الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 41008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1367 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل الإصابات منذ بداية التفشي ارتفع إلى نحو 2.2 مليون والوفيات إلى 81487.
وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ووفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة التي تتصدّر القائمتين.
، البرازيل تسجل 41008 إصابات جديدة بكورونا و1367 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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