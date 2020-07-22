محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة. وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة.فيروس كورونا الجديد السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22 أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة. وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة. Advertisements 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:27 AM تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة. وأضاف بيان للوزارة، أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصاً؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات إلى 174 وفاة. ، السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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