، اليابان تعتمد ديكساميثازون علاجًا لكوفيد-19 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتمدت وزارة الصحة اليابانية ديكساميثازون، العقار الرخيص واسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجًا ثانيًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أن أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات.
وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا. ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية يوم الأربعاء.
وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي، أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19؛ فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وشركة نيتشي- إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.
وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نُشرت يوم الجمعة الماضي في دورية نيو إنجلاند الطبية، فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة أو المعتدلة من كوفيد-19.اليابان فيروس كورونا الجديد
اليابان تعتمد ديكساميثازون علاجًا لكوفيد-19وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22
اعتمدت وزارة الصحة اليابانية ديكساميثازون، العقار الرخيص واسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجًا ثانيًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أن أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات.
وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا. ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية يوم الأربعاء.
وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي، أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19؛ فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وشركة نيتشي- إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.
وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نُشرت يوم الجمعة الماضي في دورية نيو إنجلاند الطبية، فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة أو المعتدلة من كوفيد-19.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:27 AM
رخيص وواسع الاستخدام
اعتمدت وزارة الصحة اليابانية ديكساميثازون، العقار الرخيص واسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، علاجًا ثانيًا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بعد أن أظهرت تجارب في بريطانيا خفضه معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات.
وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا. ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية يوم الأربعاء.
وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي، أن ديكساميثازون هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19؛ فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وشركة نيتشي- إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.
وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نُشرت يوم الجمعة الماضي في دورية نيو إنجلاند الطبية، فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة أو المعتدلة من كوفيد-19.
، اليابان تعتمد ديكساميثازون علاجًا لكوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعتمد ديكساميثازون علاجًا لكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.