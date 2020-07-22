، كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد