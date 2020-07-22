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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.
وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22
أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.
وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:23 AM
ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879
أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد، ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم إلى 13.879 حالة.
وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليًّا.
، كورونا في كوريا الجنوبية: 63 إصابة جديدة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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