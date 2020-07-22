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2020-07-22 الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية اليوم تؤثر على 4 مرتفعات والقصيم والرياض متابعات الخليج 365 - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران. Advertisements كما من المتوقع أن تؤثر الرياح النشطة على مناطق القصيم والرياض. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.



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