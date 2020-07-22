، الحصيني مبشراً: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. جاء سهيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال مغرّداً: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة فليذهب إلى الجنوب

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.

وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.

وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.

وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.حالة الطقس الأرصاد