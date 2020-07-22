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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.
وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.الهيئة العامة للطيران المدني
الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.
وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:18 AM
قالت: القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.. خذوا المعلومات من مصادرها
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.
وتُهيب الهيئة بالجميع، أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
، الطيران المدني يؤكد: لا تاريخ محدد بعدُ لموعد استئناف الرحلات الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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