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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.
وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.
وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.
وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.حالة الطقس الأرصاد
الحصيني مبشراً: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. جاء سهيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.
وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.
وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.
وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:39 AM
قال مغرّداً: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة فليذهب إلى الجنوب
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن أجواء المملكة تجاوزت ثلثي الحر وبقي الثلث.
وقال عبر حسابه في تويتر: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. #سهيل في 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس.
وأضاف: معدلات الأمطار متوقع أن تكون أعلى من معدلاتها السنوية -إن شاء الله- على المناطق الجنوبية، والله أعلم.
وتابع: مَن له رغبة في الأجواء الجميلة يذهب إلى الجنوب.
، الحصيني مبشراً: تجاوزنا ثلثي الحر وبقي الثلث.. جاء سهيل ،
المصدر : الخليج 365
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