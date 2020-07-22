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‏محاولات الاستغباء اللي تقودها الآلة الإعلامية التركية الأردوغانية ومساعي التدليس اللي يمارسها مزيفو التاريخ أمثال ⁦‎@zekeriyakursun⁩ لن تلغِ حقيقة ⁧‎#رواق_عثمان_بن_عفان⁩ وهنا توثيق تاريخي لفضح وتعرية بائعو الوهم

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