حقيقة الرواق العثماني … التفاصيل

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#ثريد عن حقيقة الرواق العثماني:

1️⃣ أنشئ #رواق_عثمان_بن_عفان في الحرم المكي الشريف في عهد ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وسُمّي “الرواق العثماني” نسبةً إليه، وقد أشار إلى ذلك أصاحب مؤلفات التاريخ والبلدانيّات بالإجماع،



2️⃣ منهم البلاذري المتوفى عام (279هـ/892م) حيث قال في فتوحه: “عثمان أول من اتخذ للمسجد الأروقة”، وكان ذلك قبل وجود الدولة العثمانية بقرابة تسعة قرون من الزمان.

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3️⃣ مرت عمارة الحرمين الشريفين بمراحل عدة، بدءًا من عهد الخليفة عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، ومن بعده الخليفة عُثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي رأى ضرورة توسعة الحرم المكي، وخلال هذه التوسعة، أمر عُثمان بإنشاء أروقة للمسجد. #رواق_عثمان_بن_عفان

4️⃣ ثم توالت بعد ذلك الإضافات والتطوير المعماري للحرم في الأسقف والأعمدة والرواق والمآذن في عهد الصحابي عبدالله بن الزبير سنة 64هـ، وفي عهد الخلفاء الأمويين عبدالملك بن مروان سنة 75هـ، وابنه الوليد، ثم في عهد خلفاء بني العباس كأبي جعفر المنصور،

5️⃣ ومحمد المهدي، الذي شهد زمنه توسعة كبيرةً وسمي آنذاك بالرواق العباسي الكبير، ثم في عهد المعتضد بالله، وعهد المقتدر بالله. #رواق_عثمان_بن_عفان

6️⃣ وتواصلت بعد ذلك العناية والاهتمام بالحرم المكي الشريف تطويراً وتوسعةً ورعايةً في العهد السعودي الزاهر؛ حيث أعطى ملوك #السعودية جل اهتمامهم للحرمين وتوسعتهما والعناية بهما،

7️⃣ وذلك بعد عقود الإهمال التي مرت بها في العهد العثماني الذي لم يشهد دخول أي حاكم عثماني مكة حاجّاً. #رواق_عثمان_بن_عفان

