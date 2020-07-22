القيادة تُهنئ «لويس أبي نادر» بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للسيد لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السيد لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال سمو ولي العهد: يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي".