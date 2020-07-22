

سوفا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة جزر فيجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "فيجي تايمز" عن وحد الرصد الزلزالي في وزارة الموارد المعدنية أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو ألف كيلومتر من جنوب شرق العاصمة سوفا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

06:21ت م

0006





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب فيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.