السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل : 63 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن زيادة 63 حالة من الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس في البلاد ليصل إجمالي المصابين حتى فجر اليوم الى 13,879 حالة.

وجاءت 34 حالة من الوافدين من الخارج متجاوزة عدد 29 حالة لانتقال العدوى محليا .

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06:20ت م

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