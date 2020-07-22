أخبار السعودية اليوم.. تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين «الصيدلة».. توضيح من حساب المواطن بشأن تغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الثلاثاء، حيث تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على صحته، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عملاءها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وإلى التفاصيل:

الملك وولى العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنَّأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

الرئيس المصري يطمئن على صحة خادم الحرمين بـ«اتصال هاتفي»

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطمئن فخامته خلالها على صحة خادم الحرمين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية.

وزارة الصحة: مصاب ينقل عدوى كورونا لـ5 من عائلته بسبب «إهمال خطوة»

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ مصابًا بفيروس كورونا المستجد، تأخَّر في عزل نفسه، وذلك بعد شعوره بارتفاعٍ في درجة حرارته، مشيرةً إلى أنه لم يذهب لعيادات «تطمن»؛ ظنًّا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مضيفة أنّه تسبَّب في نقل العدوى إلى 5 من أفراد عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

رسميًّا.. خريطة المدن والمحافظات الأعلى تسجيلًا لحالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها 2476، وجاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 284 إصابة جديدة، كما جاءت الرياض في المرتبة الثانية وسجلت 158حالة، كما تمَّ تسجيل 143 في الطائف، و107 في مكة المكرمة، و105 في الهفوف، و100في حفر الباطن، و96 في الدمام، و93 في المدينة المنورة، و90 في خميس مشيط، و82 في المبرز، و71 في نجران، و68 في بريدة، و67 في أبها.

بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة اليوم الأربعاء.

«الزكاة والدخل»: التسجيل بالهيئة إلزامي بداية من 16 أغسطس المقبل

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلًا إرشاديًّا؛ للتعريف بضريبة القيمة المضافة إلى عقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

تفاديًا لغرامة تصل 25%.. «الزكاة والدخل»: تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 يوليو

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن شهر مارس الماضي والربع الأول من هذا العام، للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 من يوليو الجاري.

حساب المواطن: قمنا بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91

Advertisements

أكد برنامج حساب المواطن أنه قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البرنامج قام بتغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91 المعدلة مؤخرًا بعد المراجعة الدورية، ولمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية يمكن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

«الزكاة والدخل»: التسجيل بالهيئة إلزاميّ بداية من 16 أغسطس المقبل

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلًا إرشاديًّا؛ للتعريف بضريبة القيمة المضافة إلى عقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

«هدف» يدعو الموظفين والباحثين عن عمل للتسجيل بدورة «الثقافة العمالية»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ممثلًا في منصة التدريب الإلكتروني «دروب»، تجديد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل، للالتحاق والتسجيل في الدورة التدريبية «الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي» من خلال منصة «دروب».

هل تأجير المستفيد جزءًا من المنزل لأبنائه يؤثر على الأهلية؟.. حساب المواطن يرد

كشف برنامج حساب المواطن، عن أن تأجير المستفيد الرئيس، أحد أدوار منزله لابن من أبنائه لا يؤثر على الأهلية، جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن، حول أن والده يريد تأجير أحد أدوار المنزل له، فهل يؤثر ذلك على أهلية الوالد؟

«الصحة» تكشف سر ظهور نتيجة فحص كورونا «إيجابية» رغم التعافي

أوضحت وزارة الصحة السبب في ظهور نتائج الفحص إيجابية لفيروس كورونا رغم انتهاء فترة العزل واختفاء الأعراض، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، أن اختبار (PCR) قد يستمر «إيجابيًّا» لمرضى «كوفيد ١٩» حتى بعد التعافي وانقضاء الفترة المحددة للعزل من قبل الطبيب.

«سار» تعلن مواعيد الرحلات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن توفر رحلات إضافية على جدول رحلات قطار سار خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، أشارت إلى ان الرحلات الإضافية ستكون أيام الجمعة 24 يوليو والثلاثاء 28 يوليو والجمعة 7 أغسطس والأحد 9 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. تحديد مساجد صلاة عيد الأضحى.. والشمس تتعامد على الكعبة الأربعاء

أخبار السعودية اليوم.. أبرز خطوات المملكة لمواجهة كورونا.. وSTC تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55% من «فودافون مصر»

أخبار السعودية اليوم.. إعلان رابط التقديم لحج المقيمين.. ودعم حساب المواطن الخميس