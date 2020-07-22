مؤسسة التقاعد تحدد مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة للعسكريين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد العسكري، كما شرحت مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري.

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن إمكانية استعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي بشكل فوري من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، وتشمل الاطلاع على البيانات التالية :

- الاسم

- رقم الهوية

- اسم جهة العمل السابقة

- تاريخ بداية الخدمة

- تاريخ نهاية الخدمة

- آخر درجة

- آخر رتبة / مرتبة

- تفاصيل مدد الخدمة من حيث (صافي المدة الفعلية –مدة مضافة -المدة المستبعدة –مدة مستبعدة يرد عنها العائدات)

استعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية

وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، الإجراءات التي يجب اتباعها لاستعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي، وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية :

- ادخل لموقع المؤسسة العامة للتقاعد

- تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية

- اختيار «بيانات الخدمة» من القائمة على يمين الشاشة

- استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل

مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري

Advertisements

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنّه في نظام التقاعد العسكري يتم احتساب مدد الخدمة الفعلية لغرض التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها ومدة الخدمة النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها، ومدة الإعارة وفق الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

وبينّت المؤسسة العامة للتقاعد، مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري وهي كالتالي :

- مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية

- مدة الخدمة المدنية النظامية

- مدة الإعارة وفق الشروط النظامية

- مدة الخدمة الإضافية في حالة استحقاق المعاش عن الخدمة الفعلية

- مدة الاستيداع

المدد المستبعدة من الاحتساب

كما حددت المؤسسة العامة للتقاعد، مدد الخدمة المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد العسكري والتي تتمثل في :

- مدة الخدمة غير النظامية

- مدة الغياب بدون إجازة

- مدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية بعد توريد الاشتراكات

- مدة الحرمان من الراتب

- كسور الشهر في مجموع الخدمة

اقرأ أيضًا:

المؤسسة العامة للتقاعد توضح 4 خطوات لضم «خدمة حكومي»

4 خطوات للعدول عن طلب خدمة ضم حكومي من مؤسسة التقاعد