السعودية اليوم / السنغال تقترب من عتبة 9 آلاف إصابة بكورونا



داكار 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان للوزارة أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات الى 174 وفاة.

// انتهى//

03:02ت م

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داكار 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في السنغال إلى 8985 إصابة .وأضاف بيان للوزارة أنه تم تسجيل تعافي 42 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6002، ووصل إجمالي الوفيات الى 174 وفاة.// انتهى//03:02ت م0318

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