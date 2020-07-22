السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يتوقع اعتماد لقاحين ضد كوفيد-19 ويدعو لارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي



واشنطن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21يوليو 2020 م واس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دخول لقاحين من أصل أربعة إلى مرحلة التجارب السريرية النهائية في وقت قياسي، مبيناً أن اللقاحين قد يحصلان على تشريع قريب وموافقة من المسؤولين على طرحها، وسيتم نشر وتوزيع اللقاحات بسرعة كبيرة في حال اعتمادها.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، للوقوف على آخر استعدادات إدارته حيال أزمة كوفيد-19: لقد تعهدت بتطوير لقاح وهزيمة الفيروس، وسنحقق نتائج جيدة بالفعل في تطوير هذا اللقاح، واتوقع أن يرى اللقاح النور بسرعة أكبر مما نتوقع، وسنقوم بتقديم اللقاحات والعلاجات كلما كان الامر ضرورياً من إجل إلحاق الهزيمة بالفيروس، مشيراً إلى أن إدارته لن تألوا جهداً لمساعدة المستضعفين ممن عانوا من الآثار السلبية للفيروس، وستقوم بتقديم العون لهم.

وأوضح أن وضع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة متفاوت، حيث تشهد بعض المناطق أداءً جيداً في حين تعاني مناطق أخرى من أوضاع سيئة، لافتاً الانتباه إلى أن الأوضاع قد تشهد تراجعاً قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع ترامب قائلاً: استطعنا في الولايات المتحدة أن نخفض من نسب الوفيات بصورة كبيرة، إذ باتت تتوفر لدينا علاجات كثيرة للحد من هذا المرض، وحققنا نجاحاً كبيراً، وهناك علاجات فعّالة للتخفيف من حدة المرض، باتت متوفرة بصورة كبيرة، وقد عملنا على أفضل الممارسات لمعالجة الفيروس في كل من مراحله، وسنشارك هذه النتائج مع مزودي الخدمات الطبية حول العالم.

وأوضح أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تصل لأكثر من 72%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أبلت بلاءً حسناً بالنسبة للجميع من خلال تخفيض نسب الوفيات، ومساعدة الدول التي بحاجة إلى المساعدة في هذا الشان.

وأكد الرئيس الأميركي، أنه نظراً لزيادة اختبارات الفيروس بواقع 50 مليون اختبار، فقد استطاعت الولايات المتحدة اكتشاف الحالات المعتدلة أو التي لاتظهر عليها أعراض، مشيراً إلى أن إدارته تنظر في مسألة مراقبة المصابين، وتعمل بصورة مباشرة مع حكام الولايات والمستشفيات، وكبار المسؤولين لإطلاعهم على اخر التوصيات المطلوبة.

ونوّه بأن إدارته أوفت بجميع المتطلبات التي تقدم بها حكام الولايات، وقامت بتأمين المخزونات والأمدادات المطلوبة والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وحول مسألة الإغلاق الأوّلي للبلاد، قال ترامب: لقد شهد الإغلاق الأوّلي حالة تدفق كبيرة في أعداد المرضى بعد إعادة الفتح، ولم يكن الخيار من صنعنا، حيث لا يمكن استدامة الأمر، لأنه أثر على الاقتصاد، وكان له تبعات كبيرة، وبسبب هذا الاغلاق أنقذنا ملايين البشر، وبتنا ندرك طبيعة هذا المرض، وسينتهي الأمر بنا في الحصول على العلاج واللقاح في فترة قريبة.

وطالب الرئيس الأميركي، المواطنين بالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد وإرتداء أقنعة الوجه، مهيباً بالابتعاد عن الحانات والاجتماعات الكبرى ليكون الجميع بوضع آمن قدر الأمكان.

وأضاف ترامب: اعتقد أنني قمت بأشياء كثيرة ولا يمكن للشعب الامريكي أن يحاكمني في مسألة مكافحة هذه الجائحة فحسب، حيث أنني قمت بأمور عظيمة في مجال الاقتصاد، وكانت لدي سنة قوية، وكان الربع الثالث من العام جيدًا، وستكون السنة القادمة سنة قياسية، فما من رئيس حقق ما حققته في مجال الطاقة والصحة وقطاعات أخرى، ولكن الفيروس اضطرنا لخفض الاقتصاد من أجل إنقاذ ملايين الأرواح.

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