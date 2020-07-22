نبأ سار لأصحاب عربات " الفود ترك " في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتوفير الكهرباء مجانا لعربات " الفود ترك " المتواجدة في الحدائق. وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتوفير الكهرباء مجانا لعربات " الفود ترك " المتواجدة في الحدائق. ويأتي ذلك دعمًا من أمير حائل لشباب وفتيات المنطقة العاملين في هذا المجال. ويسهم ذلك التوجيه في مساعدة الشباب على ممارسة البيع وإيجاد مصادر دخل لهم.

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