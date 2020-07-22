ولي عهد أبوظبي يطمئن على صحة خادم الحرمين باتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأنَّ فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره لسموِّه على مشاعره الأخوية الصادقة.