السعودية اليوم / فرنسا: تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 30 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

اعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 584 اصابة و13 حالة مرتبطة بفيروس (

وقالت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد المرضى في المستشفيات بلغ 6482 مريضا بينهم 455 في غرف العناية المركزة.

وبات ارتداء الكمامات إلزاميا في الاماكن المغلقة بفرنسا بدءا من امس الاثنين .

وفرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 135 يورو (155 دولارا) لمن يخالف القرار الجديد.

// انتهى //

03:11ت م

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باريس 30 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الثلاثاء تسجيل 584 اصابة و13 حالة مرتبطة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها أن إجمالي عدد المرضى في المستشفيات بلغ 6482 مريضا بينهم 455 في غرف العناية المركزة.وبات ارتداء الكمامات إلزاميا في الاماكن المغلقة بفرنسا بدءا من امس الاثنين .وفرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 135 يورو (155 دولارا) لمن يخالف القرار الجديد.// انتهى //03:11ت م0319

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