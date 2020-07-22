

كيغالي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الراوندية اليوم إلى شفاء 838 مصاباً، وبلوغ عدد الوفيات خمس.

// انتهى //

02:21ت م

0316



كيغالي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 1629 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الراوندية اليوم إلى شفاء 838 مصاباً، وبلوغ عدد الوفيات خمس.// انتهى //02:21ت م0316

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / راوندا تسجل 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.