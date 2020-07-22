شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جوائز للمملكة في الفضاء السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
وحقق فريق المملكة للرياضيات المشارك في المسابقة ميدالية فضية و3 برونزيات و3 شهادات تقدير، وفاز الطالب خالد العجران من إدارة تعليم الرياض بميدالية فضية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، ونواف الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية ميدالية برونزية، وثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، كما حقق كل من: حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض شهادات تقدير.
وضمّ فريق الطلاب السعودي للرياضيات المشارك كلاً من: حمزة الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية، ومروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وخالد عجران من إدارة تعليم الرياض، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.
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