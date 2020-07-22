شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش التعاون مع تونس والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، أمس بوزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري. واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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