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10.125 كرتون تمور للنازحين والأسر بمأرب

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، ومدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 6975 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

وقام المركز بتوزيع 3150 كرتونا من التمور للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 3150 أسرة نازحة وفقيرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.

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