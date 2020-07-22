شكرا لقرائتكم خبر عن 10.125 كرتون تمور للنازحين والأسر بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
وقام المركز بتوزيع 3150 كرتونا من التمور للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 3150 أسرة نازحة وفقيرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر 10.125 كرتون تمور للنازحين والأسر بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.