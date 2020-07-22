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مليونا دولار لتوفير المياه في صومالي لاند

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وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين، لتنفيذ مشروع التدخلات العاجلة المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في منطقة صومالي لاند، بقيمة مليوني دولار أمريكي، يستفيد منها 42.450 فردا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

ويهدف المشروع لتنفيذ أنشطة مستدامة بتوفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي للمستفيدين، والمساهمة في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن استهلاك المياه الملوثة، وتنفيذ أنشطة لمكافحة ، وتوفير المياه للمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكان بالمناطق المستهدفة، والمساهمة في استقرار السكان بالحد من الهجرة من أجل الحصول على مصادر المياه.

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