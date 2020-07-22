شكرا لقرائتكم خبر عن 158 ألف مستفيد من «ضمان» الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د. محمد الحربي أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تقتصر على الإعانات المالية، بل تمتد إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف لهم ولذويهم من خلال أقسام التمكين التي افتتحت في مكاتب الضمان، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلالها إلى مساندة هذه الفئات اجتماعيا، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني بتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى طاقات منتجة.
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