شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 140 فيلا بالدفعة الأخيرة لإسكان العلا والان نبدء بالتفاصيل

سلم محافظ العلا راشد القحطاني ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة أحمد زيدان 140 فيلا سكنية بالدفعة الأخيرة من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العلا. ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، فيما يحتوي المشروع على مساجد وجوامع ومواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها. ورفع المستفيدون شكرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالغ بالمواطنين، مثمنين دور وزارة الإسكان في تهيئة الخيارات والحلول السكنية للمستفيدين.

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