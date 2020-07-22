شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتلقى اتصالات هاتفية من الملوك والأمراء والرؤساء والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفيا أمس، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية، وأعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله -عز وجل- أن يمتعه بالصحة والعافية، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالا هاتفيا، من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله -عز وجل- أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره له على مشاعره الأخوية الصادقة. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالا هاتفيا، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وقد شكر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.