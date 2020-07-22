شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: لا تاريخ محدد لاستئناف الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية. وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة. وتهيب الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

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