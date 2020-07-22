شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» المطور من سدايا على منصة HUAWEI AppGallery والان نبدء بالتفاصيل

أطلق أمس على منصة HUAWEI AppGallery تطبيق «توكلنا» والذي طورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

ومع توافر التطبيق على HUAWEI AppGallery، يمكن الآن لمستخدمي أجهزة هواوي الاستفادة من الخدمات المهمة التي يوفرها التطبيق لدعم الجهود في المملكة العربية السعودية لاحتواء الجائحة.

يقدم تطبيق «توكلنا» والذي تم تطويره من مركز المعلومات الوطني التابع لـ «سدايا» آخر التحديثات عن الجائحة، كما يمكن التطبيق من الاكتشاف المبكر للإصابات عند ظهور الأعراض، كما مكن التطبيق المواطنين والمقيمين من إصدار تصاريح التجول خلال فترة منع التجول في المملكة.

في الفترة الحالية، ومع العودة التدريجية للحياة الطبيعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، يساعد التطبيق من خلال خدماته الجديدة مثل إظهار الوضع الصحي، وخاصية تنبيه المستخدمين في حال اقترابهم من منطقة معزولة. كما يمكن للمستخدمين التبليغ عن حالات الاشتباه بالمرض.

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يعتبر HUAWEI AppGallery المتجر الرسمي للتطبيقات في أجهزة هواوي الذكية. ومنذ انطلاقه في 2011، أصبح HUAWEI AppGallery أحد أكبر ثلاثة متاجر مهمة للتطبيقات في العالم. ويرتاد المتجر المعتمد على نظام هواوي الذكي والمبتكر أكثر من ٦٠٠ مليون مستخدم نشط شهريا في أكثر من 170 دولة حول العالم.

يوفر HUAWEI AppGallery تشكيلة واسعة من التطبيقات المبتكرة خصصت لأنظمة أجهزة هواوي، يمكن للمستخدمين تحميل مختلف التطبيقات ضمن 18 فئة بما فيها تطبيقات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه والمزيد، بما في ذلك تطبيقات مخصصة للسوق السعودي. كما تخضع التطبيقات في متجر هواوي الرسمي للتطبيقات لسياسة أمان وخصوصية عالية المستوى مع ضمان تزويد المستخدمين بتجربة فريدة وذكية.

والآن تطبيق «توكلنا» متاح للتحميل على متجر HUAWEI AppGallery.