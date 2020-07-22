السياسات المشتركة لدول التعاون «ما بعد الجائحة» الموضوع الخليجي في 2020

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وأشاد الرؤساء بجهود القادة والحكومات في دول التعاون لدول الخليج العربية في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتداعياتها الصحية، والاقتصادية، واستعادة الحياة الطبيعية، مشددين على أهمية الإسراع في تأسيس منظمة وآليات متكاملة للأمن الغذائي والمائي والدوائي والصحي، بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لاستكشاف مصادر جديدة للنمو واستدامة الاقتصاد.
ووافق رؤساء المجالس الخليجية على إقرار جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي جاء من بينها الموافقة على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واطلعوا على نتائج ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرين عن شكرهم لمجلس الشورى في سلطنة عمان على استضافة الندوة وتنظيمها، مثمنين في الوقت نفسه ما توصلت إليه الندوة من نتائج وتوصيات مهمة تحقق آمال شعوب دول الخليج العربية وتطلعاتهم.
واستعرض المجتمعون ما اتُّخذ من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأقروا تكليف الأمانة العامة، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات «دولة الرئاسة للاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس»؛ لاستكمال الزيارات المتبادلة بين المجالس الخليجية والبرلمان الأوروبي، إضافةً إلى عقد اجتماعات مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك»، على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.
ورأس رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
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