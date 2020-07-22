شكرا لقرائتكم خبر عن 81 مخالفة في 874 جولة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 81 مخالفة، في 874 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت 61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، و20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية. ونفذت الفرق الميدانية أعمال النظافة والوقاية، من خلال تعقيم وتطهير 1076 موقعا، بمشاركة 9547 فردا، ضمت الكوادر البشرية بالنظافة، والتي تأتي استمرارا للجهود المبذولة للتعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الحالية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولضمان بيئة صحية آمنة.

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