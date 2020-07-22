شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 مطاعم ورصد 35 مخالفة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت البلدية، حملة على المطاعم في عدد من الأحياء الشعبية، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية والتزامها بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتي تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية.
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