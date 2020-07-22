شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 600 كادر طبي على العناية بمصابي الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

يستهدف قسم المحاكاة بإدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمجمع الدمام الطبي، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أكثر من 600 من الكوادر الطبية بالمجمع، في دورات أطلقت للعناية الحرجة لمصابي فيروس « كورونا » المستجد، وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الحالات. وأكد مدير إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمجمع د. مالك المطيري، أن مجمع الدمام الطبي أنجز منذ بداية الجائحة 4 ملتقيات علمية، والعمل جار على إقامة العديد من الملتقيات الأخرى، خصوصا في المراجعات العلمية لأطباء البورد السعودي في العديد من التخصصات الطبية.

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