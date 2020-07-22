شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8200 كيس نفايات من واجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة الخفجي، 8200 كيس نفايات سعة 50 جالونا، من الواجهة البحرية، وذلك ضمن حملة «معا لكورنيش جميل».

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني، أن الحملة شارك فيها 52 فردا، مشيرا إلى استمرار جهود النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة، لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

وأكد مواصلة البلدية أعمال النظافة بالواجهة البحرية بشكل خاص والمحافظة والمراكز التابعة لها بشكل عام، مناشدا المواطنين والمقيمين رمي المخلفات بالأماكن المخصصة لها، وعدم العبث بالمرافق العامة لتظل متنفسا ينعم بها الجميع.