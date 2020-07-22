شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8200 كيس نفايات من واجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني، أن الحملة شارك فيها 52 فردا، مشيرا إلى استمرار جهود النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة، لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.
وأكد مواصلة البلدية أعمال النظافة بالواجهة البحرية بشكل خاص والمحافظة والمراكز التابعة لها بشكل عام، مناشدا المواطنين والمقيمين رمي المخلفات بالأماكن المخصصة لها، وعدم العبث بالمرافق العامة لتظل متنفسا ينعم بها الجميع.
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