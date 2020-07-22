محمد بن زايد يطمئن على صحة الملك سلمان

الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 01:49 ص بتوقيت أبوظبي
اطمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متمنيا له دوام العافية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يبقيه الله ذخرا لوطنه وشعبه والأمة العربية والإسلامية.
وتمنى خلال الاتصال للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره و تقديره للمشاعر الصادقة التي عبر عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنيا لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.
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