هداف الدوري الإنجليزي.. سترلينج يفاجئ محمد صلاح

توهج رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، خلال مواجهة فريقه أمام واتفورد في عقر داره، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفين في الشوط الأول من المباراة، في الدقيقتين 31 و40، ليمنح فريقه التقدم في النتيجة على منافسه الذي يصارع الهبوط.

هداف الدوري الإنجليزي

هدفا سترلينج منحاه فرصة التقدم في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بوصوله لهدفه الـ19 هذا الموسم.

وبذلك، يتساوى سترلينج في الترتيب مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وحامل لقب الجائزة، حيث تقاسم معه المركز الرابع بين اللاعبين الذين يتصارعون على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

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وبات سترلينج يتأخر عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 4 أهداف فقط، بينما يتقدم عليه هو وصلاح الثنائي داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، وبيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال، اللذين سجلا 21 و20 هدفا على الترتيب.

موسم تاريخي

واستطاع نجم المان سيتي أن يصل إلى ذروة معدلاته التهديفية هذا الموسم، إذ لم يسبق له إحراز 19 هدفا في البريمييرليج خلال موسم واحد، متجاوزا أفضل سجلاته التهديفية بفارق هدف وحيد.

كما يعد سترلينج أفضل هداف خارج الديار في مباريات البريمييرليج هذا الموسم، بواقع 13 هدفا.

وبات واتفورد ثاني الضحايا المفضلين لدى سترلينج، بواقع 9 أهداف، خلف بورنموث، الذي هز شباكه بـ11 هدفا.