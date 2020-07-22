2020-07-22

الشيخ محمد بن زايد : الحمد لله الذي من على الملك سلمان بالشفاء

متابعات الخليج 365- الرياض

عبر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن سروره بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الفحوصات التي أجريت له في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

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وقال الشيخ محمد بن زايد : الحمدلله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء .. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا..نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد .. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية” .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تلقى اتصالاً هاتفيًا أمس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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