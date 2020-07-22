- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الشيخ محمد بن زايد : الحمد لله الذي من على الملك سلمان بالشفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشيخ محمد بن زايد : الحمد لله الذي من على الملك سلمان بالشفاء
متابعات الخليج 365- الرياض
عبر ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن سروره بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الفحوصات التي أجريت له في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .
وقال الشيخ محمد بن زايد : الحمدلله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء .. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا..نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد .. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية” .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تلقى اتصالاً هاتفيًا أمس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ محمد بن زايد : الحمد لله الذي من على الملك سلمان بالشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.