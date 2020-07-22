لماذا محمد التويجري هو المرشح الأوفر حظًّا لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية؟

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتبر مرشح المملكة لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية محمد التويجري هو الأوفر حظًّا للفوز؛ وذلك بسبب السيرة الذاتية والخبرة العملية الكبيرة التي يتمتع بها، خاصةً وأنه أحد أهم صانعي السياسات في المملكة، وشغل العديد من المناصب الهامة محليًّا وعالميًّا.

وينافس التويجري مرشحين من عدة دول؛ إذ تتضمن قائمة المرشحين وزير التجارة الدولية البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوربي ليام فوكس، واختارت مصر وكينيا ونيجيريا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية مرشحين أيضًا لهذا المنصب القيادي في منظمة التجارة العالمية.

تجربة فريدة:

وللتويجري تجربة تعتبر فريدة ومتميزة، حيث بدأ حياته المهنية كطيار حربي في القوات الجوية السعودية، ثم التحق فيما بعد بعالم الأعمال والشركات وشغل منصبًا تنفيذيًّا مرموقًا هو الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، كما عمل في جي بي مورغان العربية السعودية والبنك السعودي البريطاني، كما يشغل التويجري حاليًّا منصب مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير؛ وحتى وقت سابق من هذا العام، شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة وتضمنت مسؤولياته الإشراف على سير تنفيذ رؤية 2030.

Advertisements

كما شغل التويجري منصب عضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية وعضو اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو اللجنة الوطنية للتحول الرقمي منذ 2018، بالإضافة إلى عضوية اللجنة العليا للطاقة الذرية، ورئيس مجلس اللجنة الإشرافية أثناء مشاركة المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

أحد أهم صانعي السياسات في السعودية:

ويُعدّ التويجري أحد أهم صانعي السياسات في المملكة ويشغل منصب مدير عدد من اللجان المهمة من قبيل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمركز الوطني للتخصيص والشراكات بين القطاعين، ومركز المعلومات الوطنية، كما أنه يترأس الجانب السعودي في لجان المملكة مع أسبانيا والبرتغال وبروناي واليابان وكوريا وماليزيا والنمسا.

كما يترأس عددًا من الإدارات الحكومية المهمة في المملكة مثل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية، واللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتقلد التويجري أيضًا مناصب مهمة أخرى، مثل عضو مجلس إدارة أرامكو السعودية وعضو اللجنة الإستراتيجية لمجلس الشؤون الوزارية والتطوير.

المزيد

جديد الأخبار