عاجل | الطيران المدني: لا تاريخ محدد لموعد استئناف الرحلات الدولية

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وأهابت هيئة الطيران المدني، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

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في سياق متصل، تتابع هيئة الطيران المدني تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المطارات بشكل متواصل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتأكد من تطبيق البروتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية.

جولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وتنفذ الهيئة العامة للطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية جولات ميدانية في مطارات المملكة، بهدف متابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة، كما تعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28)، حيث تشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إضافة إلى تقديم خدمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار ومتابعة توفر كافة الخدمات التي تساهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة وحرصاً على سلامتهم بالتأكد من توفر المعقمات وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية (QR Code) التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توفر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.

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