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قالت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان الفائزة بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام مقبلة أنها تسعى لتحويل الملعب الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو أرفقته بعبارة "حكاية جديدة.. لـ10 سنوات" وظهر في المقطع لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه مع التعليق "املأ انتظارك بالترفيه وعش تجربة مختلفة من لحظة الدخول كن في حكاية جديدة لملعب رقمي"
وكشفت وسائل إعلامية محلية أن الشركة خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.
وقد تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي وملعب "سنتياغو برنابيو" لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للملعب الرياضي لجامعة الملك سعود.
وتسعى شركة الوسائل إلى الانتهاء من تجهيز وتشغيل الملعب قبل بدء الموسم الكروي المقبل والمقرر أن يبدأ في 16 أكتوبر المقبل.
الوسائل السعودية تسعى لتحويل ملعب الجامعة لـ"رقمي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-21
قالت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان الفائزة بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام مقبلة أنها تسعى لتحويل الملعب الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو أرفقته بعبارة "حكاية جديدة.. لـ10 سنوات" وظهر في المقطع لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه مع التعليق "املأ انتظارك بالترفيه وعش تجربة مختلفة من لحظة الدخول كن في حكاية جديدة لملعب رقمي"
وكشفت وسائل إعلامية محلية أن الشركة خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.
وقد تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي وملعب "سنتياغو برنابيو" لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للملعب الرياضي لجامعة الملك سعود.
وتسعى شركة الوسائل إلى الانتهاء من تجهيز وتشغيل الملعب قبل بدء الموسم الكروي المقبل والمقرر أن يبدأ في 16 أكتوبر المقبل.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:48 PM
ليصبح الملعب الأول في المنطقة.. بشعار"حكاية جديدة"
قالت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان الفائزة بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام مقبلة أنها تسعى لتحويل الملعب الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.
ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو أرفقته بعبارة "حكاية جديدة.. لـ10 سنوات" وظهر في المقطع لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه مع التعليق "املأ انتظارك بالترفيه وعش تجربة مختلفة من لحظة الدخول كن في حكاية جديدة لملعب رقمي"
وكشفت وسائل إعلامية محلية أن الشركة خاطبت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.
وقد تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي وملعب "سنتياغو برنابيو" لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للملعب الرياضي لجامعة الملك سعود.
وتسعى شركة الوسائل إلى الانتهاء من تجهيز وتشغيل الملعب قبل بدء الموسم الكروي المقبل والمقرر أن يبدأ في 16 أكتوبر المقبل.
، الوسائل السعودية تسعى لتحويل ملعب الجامعة لـ"رقمي" ،
المصدر : الخليج 365
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