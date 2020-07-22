، "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين ،

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تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.
واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.
وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".
وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.
وغرد بتال القوس قائلاً: مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.
وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 01:48 AM
اعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل الحب والدعاء
تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.
واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.
وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".
وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.
وغرد بتال القوس قائلاً: مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.
وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.
، "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين ،
المصدر : الخليج 365
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