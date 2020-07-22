شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الطيران المدني " بشأن تحديد تاريخ استئناف الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية.

ونفت الهيئة أي نبأ يتم تداوله حول تحديد موعد عودة الرحلات الدولية، مؤكدة أن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

وأهابت الهيئة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.